Palinsesto, guida tv, tg, anticipazioni e diretta streaming: rilasciata la nuova versione della testata dell'emittente televisiva

Rinnovato nell’aspetto grafico, è stata rilasciata oggi la nuova versione del portale web della nostra emittente televisiva LaC Tv. Efficace e funzionale per rendere più dinamica e veloce la navigazione, dal pc o dallo smartphone, grazie al menù organizzato in sezioni potrai conoscere e approfondire tutto il ricco palinsesto di LaC Tv, le anticipazioni e rivedere in qualsiasi momento tutte le puntate delle nostre trasmissioni, dall’informazione del mattino all’approfondimento serale, dai grandi dibattiti dei nostri talk al relax dei nostri programmi di intrattenimento e di sport. Inoltre, attraverso il nostro esclusivo servizio relativo alla diretta streaming potrai seguire in ogni momento e dovunque tu sia LaC Tv.

«Efficiente, ben posizionato, la nuova versione del portale LaC Tv è frutto di un lavoro condiviso pienamente con le nostre risorse – ha dichiarato il direttore generale del Gruppo, Maria Grazia Falduto - Un restyling atteso e voluto per marcare ancora una volta il dna della nostra realtà imprenditoriale. Abbiamo investito e continuiamo ad investire le nostre principali risorse ed il nostro costante impegno in questo settore. Puntiamo sempre più anche nella post-produzione, sui contenuti e sull’approfondimento che rappresentano una delle punte di diamante del nostro network editoriale. Il futuro digitale della nostra azienda è già considerato presente ed il mondo del WEB & ICT rappresenta sempre di più il nostro core business». Continueranno le novità del multimediale con prossimi arrivi e nel mondo del digitale e sul mondo dei social, ormai considerati pienamente nel quotidiano dell’opinione pubblica.

