Un operaio è caduto da un’impalcatura a Simbario, piccolo centro alle porte di Serra San Bruno, riportando un politrauma ed in particolare un trauma cranico non commotivo. Il fatto è avvenuto stamattina mentre l’uomo, un muratore, stava lavorando in località Calvario. Come da protocollo per incidenti di questo tipo, dopo l’intervento dell’ambulanza, si è reso necessario attivare l’elisoccorso che ha trasportato il ferito - che non sarebbe in pericolo di vita - all’ospedale di Catanzaro, dove gli sono state prestate le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia del commissariato di Serra San Bruno.