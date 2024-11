Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è in costante contatto con il commissario straordinario per il progetto unico del Terzo valico, nodo di Genova, Calogero Mauceri in relazione all’incidente occorso nella notte al cantiere di Valeggio costato la vita a un operaio calabrese.

«Sono profondamente addolorato per quanto accaduto ed esprimo le mie condoglianze alla famiglia della vittima», dice Salvini. «Mi auguro - prosegue - una rapida guarigione per l’altra persona ferita. Voglio ringraziare le donne e gli uomini che, in tutta Italia, lavorano nei cantieri per migliorare il nostro splendido Paese: è nostro dovere vigilare affinché siano garantite sempre le massime misure di sicurezza».

Sulla vicenda si è espresso lo stesso Mauceri: «Sto seguendo con attenzione gli accertamenti in corso a cura del general contractor e ribadisco il massimo impegno a posizionare sempre al primo posto l'attenzione per la sicurezza nell'ambiente di lavoro che è e deve essere una priorità assoluta». Il commissario ha inoltre espresso il suo cordoglio alla famiglia e ai compagni di lavoro di Salvatore Cucè, augurando pronta guarigione all'altro lavoratore coinvolto, ora in ospedale.