Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi in località Sant'Anna del comune di Isola Capo Rizzuto (Crotone) dove un operaio è stato travolto da un rullo utilizzato per la stesura del bitume stradale. In quel tratto infatti sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale delle vie internet alla contrada e l'operaio era intento a scaricare il rullo da un automezzo quando il macchinario gli è rovinato addosso travolgendolo. L'uomo è stato trasportato con una ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale civile di Crotone dove i sanitari, tuttavia, ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al nosocomio di Catanzaro a causa dei numerosi traumi riportati, anche se non dovrebbe versare in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto e personale dello Spisal, servizio prevenzione sicurezza e ambiente per ricostruire la dinamica dell'incidente

