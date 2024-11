Sono state firmate ieri dai pm della Dda di Bologna le richieste di rinvio a giudizio per l'inchiesta Aemilia

Sono 219 le persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta Aemilia contro la 'ndrangheta. Rispetto agli avvisi di fine indagini di giugno sono state stralciate cinque posizioni, per un vizio di notifica e si pensa di poterle ricongiungere alle altre nell'udienza preliminare. L'udienza dovrà poi essere fissata dal Gup e quasi certamente si terrà a Bologna, in un padiglione della fiera.