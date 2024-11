Nel complesso sono stati controllati 20 veicoli e 40 persone e sono state effettuate 15 perquisizioni-ispezioni personali e veicolari

COSENZA – Operazione anti crimine del comando provinciale carabinieri di Cosenza, guidato dal colonnello Fabio Ottaviani. Nell'ambito dei servizi disposti per contrastare quei delitti che maggiormente incidono sulla sicurezza dei cittadini come rapine, furti in appartamento, scippi, spaccio di sostanze stupefacenti, alle prime luci dell'alba i militari hanno svolto un servizio di controllo del territorio in questo Capoluogo bruzio, nelle aree sensibili della città in particolare presso l'accampamento Rom di Via Reggio Calabria e del Centro Storico. Cinquanta i carabinieri impegnati con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia, delle unità cinofile e dei Reparti Speciali. Uno spiegamento che ha permesso un controllo capillare del territorio con la creazione di molteplici posti di blocco nelle principali arterie di comunicazione, oltre a numerose ispezioni dei soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione. Inoltre, gli uomini della Benemerita, avvalendosi di etilometri e "drug test" in dotazione, hanno effettuato diversi accertamenti finalizzati a verificare lo stato psico-fisico degli automobilisti in transito. Nel corso del servizio, sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria 7 presone già note alle forze dell'ordine, responsabili a vario titolo di inosservanza degli obblighi imposti dell'Autorità Giudiziaria, evasione, porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state segnalate, alla Prefettura di Cosenza, altre sette persone trovate in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale (hashish-marijuana), nel corso dei controlli alla circolazione stradale, mentre erano alla guida del veicolo. Nella baraccopoli di via Reggio Calabria, in un'intercapedine in legno tra due baracche è stato rinvenuto un fucile da caccia automatico marca Benelli calibro 12, con nove cartucce dello stesso calibro, in ottimo stato, risultato in seguito rubato in una abitazione di un pensionato di Castiglione Cosentino. Nello stesso luogo sono state trovate avvolte in un cellophane delle dosi per complessivi 33 grammi di eroina e un bilancino di precisione. Ulteriori 33 grammi di marijuana sono stati rinvenuti al Centro Storico all'interno di un atrio condominiale. I carabinieri infine, nel corso del sevizio hanno fermato un furgone con alla guida un rumeno, con all'interno 120 pneumatici nuovi, asportati nella notte nel Crotonese. L'uomo è stato deferito alla Magistratura per furto. Nel complesso sono stati controllati 20 veicoli e 40 persone e sono state effettuate 15 perquisizioni-ispezioni personali e veicolari.