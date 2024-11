Emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari. Il gruppo riforniva di cocaina, hashish ed eroina il centro di Castrovillari, comuni limitrofi e territori lucani

Nel corso della notte, il personale della Squadra Mobile di Cosenza e del Commissariato di Polizia di Stato di Castrovillari è stato impegnato nell’operazione antidroga denominata “Black Horse”. Sono state eseguite otto ordinanze di misura cautelare personale, sette delle quali in carcere e una nella forma degli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le persone arrestate, tutte con precedenti di polizia, sottoposte a misura carceraria sono:

-Luciano Anzillotta, 50 anni, di Castrovillari;

-Giuliano Anzillota, 44 anni, di Castrovillari;

-Carmine Anzillotta, 20 anni, di Castrovillari;

-Aldo Oliveto, 42 anni, di Castrovillari;

-Adriano Servidio, 25 anni, di Castrovillari;

-Carmine Anzillotta, 20 anni, cugino dell’omonimo, anche lui di Castrovillari;

-Cristofer Innocente, 27 anni, di Castrovillari.

Arresti domiciliari per M.A., 27 anni di Castrovillari.







L’indagine avviata nell’estate del 2016, ha consentito di accertare come gli indagati abbiano posto in essere attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish. Un’intensa attività che vedeva l’interfacciarsi dei giovani con numerosi tossicodipendenti non solo del centro cittadino ma anche dei comuni limitrofi e dei comuni lucani.

Nell’ambito dell’operazione sono state sequestrate: 11,70 grammi di eroina (23 dosi); 9 grammi di cocaina (22 dosi) e 250 grammi di hashish, pari a 829 dosi; nonché una pistola calibro 7, 65 matricola abrasa.