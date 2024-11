L’arrestato si era reso irreperibile al momento dell’esecuzione di custodia cautelare emessa il 26 maggio scorso nell’ambito dell’operazione ‘Bacinella 2’

I Militari della Sezione di P.G. Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Locri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta di quella Procura Distrettuale Antimafia, nell'ambito dell'operazione denominata "Bacinella 2" condotta da personale del Gruppo della Guardia di Finanza di Locri e dello S.C.I.C.O. di Roma il 26 maggio scorso nei confronti di Rocco Iennaro, 42enne promotore finanziario del luogo, irreperibile al momento dell'esecuzione di tale misura cautelare. In particolare, l'uomo, presentatosi presso gli uffici dei Carabinieri, a seguito di invito ricevuto la scorsa settimana per essere sottoposto a interrogatorio nell'ambito di altro procedimento penale, è stato riconosciuto dal personale operante, venendo quindi tratto in arresto.

Nella circostanza, i Finanzieri del locale Gruppo hanno eseguito nei suoi confronti un provvedimento di sequestro di beni immobili, per un valore di circa € 350.000,00. L'arrestato, espletate formalità di rito, è stato associato presso Casa Circondariale Palmi.