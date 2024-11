I reati contestati sono traffico illecito di numerose armi clandestine, porto e detenzione illegale di armi, traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti

L'operazione - Alle prime luci dell’alba di oggi 13 aprile 2016 in questa provincia,i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con l’ausilio con l’ausilio di unità cinofile, dell’8° Nucleo Elicotteri CC di Vibo Valentia e dello Squadrone CC Eliportato Cacciatori “Calabria”,su ordine delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Locri (RC) e Palmi (RC), hanno tratto in arresto complessivamente 42 persone ritenute responsabili, a vario titolo di traffico di armi ed ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi, furti venatori e caccia di frodo. Nella circostanza sono state, altresì, effettuate 30 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati nel medesimo procedimento.

Le indagini, condotte da militari del Gruppo di Locri (RC), del Comando Stazione CC di San Luca (RC) e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”,sono scaturite da un attento monitoraggio dell’area aspromontana di pertinenza dei due centri di San Luca e Delianuova ed hanno preso spunto, nel 2013, dall’individuazione di una vasta piantagione di canapa indica in alta montagna nel comune di San Luca. Sono state rinvenute successivamente numerose piantagioni di canapa indica ubicate in alta montagna, cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti già confezionati e pronti per la vendita nonché veri e propri arsenali di armi, all’interno di casolari ed ovili riconducibili a soggetti ritenuti contigui alle ‘ndrine di San Luca degli Strangio, detti “Janchi”, e dei Giorgi, detti “Boviciani”.Già nel corso dell’attività di indagine ed a riscontro delle stesse erano stati effettuati numerosi arresti in flagranza e sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nonché di numerose armi da sparo.

«E' stato inferto un duro colpo alla criminalità organizzata, importante la sinergia tra le Procure di Palmi e Locri». Così il comandante dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria Lorenzo Falferi ha commentato il blitz di questa mattina. I dettagli dell'operazione denominata "Colombia-Aspromonte" sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa convocata presso la caserma di Locri dai Procuratori di Locri e Palmi Luigi D'Alessio e Ottavio Sferlazza. Presenti anche il sostituto procuratore di Locri Rosanna Sgueglia, il comandante del Gruppo Carabinieri di Locri Pasqualino Toscani e il comandante della compagnia di Bianco Ermanno Soriano. «E' la conferma che l'Arma dei Carabinieri non lascia al caso nulla – ha proseguito il comandate dei carabinieri di Locri Toscani – non ci sono zone franche nella provincia reggina». «Si sentivano i padroni del territorio – ha spiegato il procuratore D'Alessio – le armi sequestrate sono dotate di una potenza di fuoco notevole». Per il Procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza «Il sequestro di armi e droga non è un fenomeno da sottovalutare nonostante non ci troviamo davanti ad una forte organizzazione di stampo ndranghetistico».

Gli arrestati:

1. Cutri’ Andrea, da San Luca, di anni 28

2. Giampaolo Antonio, da San Luca, di anni 30,

3. Giampaolo Domenico, da San Luca, di anni 26

4. Giorgi Antonio, da San Luca, di anni 53

5. Giorgi Francesco, da San Luca, di anni 22

6. Giorgi Francesco, alias “Schillaci”, da San Luca, di anni 30

7. Giorgi Giovanni, da San Luca, di anni 73

8. Giorgi Salvatore, da San Luca, di anni 58,

9. Mammoliti Domenico, da San Luca, di anni 28

10. Mammoliti Giuseppe, da San Luca, di anni 58

11. Mammoliti Saverio, alias “Bambolo”, da San Luca, di anni 32

12. Pelle Antonio, alias “Palea”, da San Luca, di anni 47

13. Pipicella Giuseppe, da San Luca, di anni 59

14. Sergi Donato, alias “Arcangelo”, da San Luca, di anni 48

15. Strangio Giuseppe, alias “Champagne”, da San Luca, di anni 61

16. Cagliostro Giuseppe, da Delianuova, di anni 32

17. Carbone Basilio, alias “Silio”, da Delianuova, di anni 37

18. Carbone Giuseppe, alias “U Zingaru”, da Delianuova, di anni 39

19. Carbone Raffaelangelo, da Delianuova, di anni 35

20. Demarte Rocco, alias “Pitta”, da Delianuova, di anni 28

21. Guadagnino Giovanni, da Delianuova, di anni 49

22. Italiano Domenico, alias “Ragioniere”, da Delianuova, di anni 41

23. Italiano Francesco, alias “U Pajuni”, da Delianuova, di anni 31

24. Lirosi Angelo, da Delianuova, di anni 58

25. Lirosi Michele, alias “Mandali”, da Delianuova, di anni 26

26. Lirosi Rocco, da Delianuova, di anni 28

27. Rechichi Alessio, da Delianuova, di anni 26



Tratti in arresto in flagranza di reato:



1. Giorgi Sebastiano, da San Luca, di anni 20

2. Mammoliti Maria, da San Luca, di anni 48

3. Pizzata Antonio, da San Luca, di anni 24

4. Pizzata Antonio, da San Luca, di anni 56

5. Pizzata Domenico, da San Luca, di anni 20

6. Pizzata Giuseppe, da San Luca, di anni 28

7. Sergi Donato, alias “Arcangelo”, da San Luca, di anni 48

8. Italiano Francesco, alias “U Pajuni”, da Delianuova, di anni 31

9. Lirosi Rocco, da Delianuova, di anni 28

10. Scopelliti Domenico, da Delianuova, di anni 23

11. Violi Rocco, da Sinopoli, di anni 41

12. Violi Francesco, da Sinopoli, di anni 38

13. Iaria Massimo, da Delianuova, di anni 23

14. Mammone Giuseppe, da Delianuova, di anni 31