C’è anche un ex assessore del disciolto comune di Corigliano tra gli arrestati nell’ambito dell’operazione Comune accordo in corso di esecuzione nel territorio della sibaritide. Secondo quanto si è appreso le persone coinvolte, tra le quali anche alcuni impiegati di enti locali, oltre ad imprenditori e professionisti, avevano costituito un’associazione a delinquere finalizzata a condizionare l’esito delle gare per l’assegnazione di appalti pubblici con la complicità delle condotte omissive o illecite di alcuni funzionari.