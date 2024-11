Indagate a vario titolo 149 persone. L'organizzazione era costituita da elementi di spicco del clan Ferrazzo di Mesoraca, nel Crotonese

Si intensificano le attività di contrasto alla ‘ndrangheta. Questa mattina, oltre 200 carabinieri stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dell'Aquila a carico di 25 persone (di cui 14 in carcere) per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti e di armi, estorsione, riciclaggio e altro; 149 gli indagati.

Nel mirino un'organizzazione criminale che, insediatasi in Abruzzo e Molise, ha poi esteso le proprie attività criminali anche nelle regioni limitrofe e all'estero, in particolare nei paesi dell'America Latina. A vario titolo risultano indagate 149 persone e si sta procedendo anche a sequestro di beni immobili ed attività commerciali, nonché a perquisizioni in Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia, Lazio e Marche.

L'organizzazione è costituita da elementi di spicco del clan Ferrazzo di Mesoraca (Crotone). Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Franco Roberti ha reso noti maggiori dettagli nel corso della conferenza stampa tenutasi al Palazzo di Giustizia de L'Aquila.

I 14 arrestati in carcere sono Felice Ferrazzo, Eugenio Ferrazzo, Maria Grazia Catizzone, Emilio Rossi, Mirko Marchese, Fabio Marchese, Mirko De Notaris, Rocco Perrello, Alina Elena Anton, Antonio Popolo, Carmine Farese, Francesco Scicchitano, Giuseppe Di Donato e Alessandro Contin.

Arresti domiciliari per sei persone: Antonio Nicola Morganella, Antonino Granata, Vincenzo Macera, Domingos Junior Catanzaro, Pasquale Gagliano e Olesia Molcanova.

A ciò s’aggiungono 5 misure di obbligo di dimora nel comune di residenza e presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria per: Tiziana Mila, Francesca Zullo, Costantino Petrucci, Espinoza Josè Maria Solarte e Orlando Iannarone.