Dopo 13 persone tratte in arresto nei giorni scorsi sono stati eseguiti ulteriori due arresti per il reato di associazione di tipo mafioso

Ancora arresti eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, dopo 13 persone tratte in arresto il 21 giugno., in questi giorni, sono stati eseguiti ulteriori 2 arresti per il reato di associazione di tipo mafioso, tutti appartenenti a cosche di 'ndrangheta operanti in questa provincia, in esecuzione all'ordine di carcerazione per espiazione pena, emesso dalla locale Procura Generale della Repubblica, a seguito della definizione del processo scaturito dalla maxi operazione convenzionalmente denominata "CRIMINE", di seguito:

Paolo Meduri, di anni 85 da Pellaro (RC), appartenente alla cosca di 'ndrangheta dei "Ficara-Latella, dovrà espiare la pena definitiva residua di anni 2;

Vincenzo Zappia, di anni 50 da Polistena (RC), appartenente alla "società di Polistena", in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, dovrà scontare la pena residua di 2 mesi e 26 giorni.