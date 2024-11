Con una dichiarazione a firma dei suoi legali, l’ex consigliere comunale di Lamezia Terme rende nota l’intenzione di confrontarsi con gli inquirenti affinché possa chiarire la sua posizione e la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati

«In qualità di difensori del Pasqualino Ruberto, atteso il ripetersi di articoli di stampa che riprendono la sua posizione nella vicenda oggetto di indagine, alimentandone una lettura che rischia di diventare impropria e di ingenerare forzati equivoci, fanno presente che su incarico del loro assistito, domani mattina, formalizzeranno alla Procura della Repubblica di Catanzaro richiesta di interrogatorio.

Il Ruberto intende immediatamente interloquire con gli inquirenti, e così spiegare direttamente le ragioni per le quali nessun profilo di responsabilità o colpa può essere a lui ascritto in relazione ai fatti che gli sono stati contestati nell’avviso di garanzia. Pasqualino Ruberto chiarirà ogni aspetto della vicenda, confidando che la notoria professionalità e scrupolosità della Autorità Giudiziaria saprà prontamente valutare la portata delle sue dichiarazioni e determinarsi per una celere definizione favorevole del caso.





L’incontro di Ruberto con i magistrati si rende oltremodo necessario, dal momento che l’avviso di garanzia fa leva in via esclusiva su un supporto intercettivo che non lo vede mai protagonista, ma solo come soggetto meramente evocato da terzi, con affermazioni destituite di fondamento, fatto questo che purtroppo, forse inevitabilmente ha dato la stura ad interpretazioni degli eventi che finiscono per tratteggiarne la figura umana, politica e professionale in modo assolutamente fallace e per questo da lui francamente non accettabile. Parallelamente il Ruberto ha dato mandato ai suoi legali - Giuseppe Spinelli e Mario Murone - per valutare la possibilità di intraprendere iniziative nei confronti di tutti coloro che hanno speso impropriamente il suo nome».