Rilevata la presenza di ben 33 manufatti abusivi, 13 allacci non regolari alla rete elettrica. 12 gli arresti

Ieri mattina si è svolta un’articolata operazione interforze che ha interessato 28 alloggi di edilizia popolare residenziale situati nel quartiere Germaneto. Coordinata dalla Questura di Catanzaro, l’attività è stata svolta in sinergia da personale del Commissariato sezione di Catanzaro Lido, della Squadra Volante, Polizia scientifica e di altre articolazioni della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Reparto Mobile e Reparto Volo di Reggio Calabria, del reparto “Prevenzione crimine” e unità cinofile antidroga di Vibo Valentia, dei vigili urbani.

I risultati delle attività

Dalle verifiche è emerso che 27 alloggi erano occupati abusivamente, 16 accertati dalla Polizia di Stato e 11 dall’Arma dei Carabinieri, conseguentemente gli occupanti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

E’ stata rilevata, da parte del personale Aterp e vvuu., la presenza di 33 manufatti abusivi, utilizzati quali “pertinenze” o rilevanti prolungamenti delle abitazioni, in relazione ai quali seguiranno separate informative all’A.G. Sono stati eseguiti controlli con l’ausilio di personale Enel degli allacci alla rete elettrica, riscontrando 13 allacci abusivi in relazione ai quali i poliziotti hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato 4 persone, tutte domiciliate in via Germaneto, una delle quali sorvegliato speciale di ps. con obbligo di soggiorno, nonché sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altre 8 persone sono state arrestate dai carabinieri, ed una nona denunciata in stato di libertà.

Sequestro droga

Avvalendosi delle unità cinofile antidroga, all’interno di un’auto in stato di abbandono parcheggiata nelle pertinenze di una delle abitazioni, occupata da una donna di 54 anni, sono stati rinvenuti e sequestrati gr. 4,3 di eroina, suddivisa in 10 dosi, già pronte per lo smercio.

!banner!

All’interno di una baracca, abusiva in lamiera, di pertinenza della stessa abitazione, è stata altresì rinvenuta e sequestrata una cassetta contenente numerose piccole matasse di cavi di rame, tutti privati della guaina in gomma, per un peso complessivo di 8,5 chili, con arnesi idonei all’eliminazione delle guaine stesse. La donna, pluripregiudicata, è stata segnalata all’Autorità giudiziaria per i reati di detenzione, ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di ricettazione. E’ stato segnalato all’Autorità amministrativa il rinvenimento in stato di abbandono di rifiuti speciali e un deposito di carcasse di veicoli. Disposta la rimozione.