La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Procura Generale a seguito dell'assoluzione in secondo grado dell'ex presidente di Sacal accusato di concorso esterno in associazione mafiosa

Annullamento con rinvio per vizi motivazionali. E' quanto ha disposto la Corte di Cassazione sul ricorso proposto dalla Procura Generale a seguito dell'assoluzione in secondo grado di Giampaolo Bevilacqua, ex presidente della Sacal, accusato di concorso esterno in associaziona mafiosa e condannato in primo grado a tre anni di reclusione.

!banner!

I giudici della Suprema Corte hanno rinviato il procedimento alla Corte d'Appello che adesso dovrà istruire un nuovo processo a carico di Giampaolo Bevilacqua difeso dall'avvocato del foro di Lamezia Terme Francesco Gambardella, travolto nel 2013 dall'operazione Perseo. L'annullamento con rinvio è stato disposto "affinchè si rivaluti la posizione pervenendo a conclusioni che non incorrano negli stessi vizi motivazionali".

Luana Costa