L’operazione svolta dalla Polizia di Stato ha portato in totale a 267 arresti in tutta Italia. A Reggio Calabria controllate 428 persone ed effettuate 74 perquisizioni

Anche a Reggio Calabria nella mattinata odierna sono stati resi noti i risultati dell’operazione Pusher II, svolta su tutto il territorio nazionale.

In totale sono stati 267 gli arresti e oltre una tonnellata la droga sequestrata. Questi i numeri finali delle attività della Polizia, che hanno visto in campo 103 Squadre Mobili, coordinate dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, impegnate in un'azione di contrasto alla commercializzazione di sostanze stupefacenti.

A Reggio Calabria, nello specifico, sono stati controllati 198 veicoli, 428 persone ed effettate 74 perquisizioni. A Gallico superiore, il personale della Squadra Mobile ha rinvenuto armi, silenziatore artigianale e un considerevole numero di munizionamento oltre che a bossoli esplosi da guerra. In tale circostanza le manette sono scattate per Giuseppe Antonino Martino, 46 anni nato a Melito Porto Slavo e Antonino Martino, 80 anni, nato a Reggio. Per entrambi sono stati disposti i domiciliari. Segnalato al prefetto di Reggio Calabria, un 26enne trovato in possesso di 0.60 grammi di cannabis.

A Gioia Tauro, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio Giuseppe Bruzzi, 27 anni. Denunciato in stato di libertà un 26enne e segnalato al Prefetto un giovane di 23 anni. A Polistena arrestato Francesco Nasso, 30 anni, trovato in possesso di tre chili di marijuana 434 grammi di hashish e semi di marijuana. Segnalati altri 2 giovani per possesso di hashish e marijuana.