La Squadra mobile di Catanzaro ha arrestato Franco Bevilacqua perchè condannato a 6 anni di reclusione con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

La Squadra Mobile di Catanzaro ha tratto in arresto, a seguito di ordine di esecuzione emesso dalla locale Procura D.D.A del Capoluogo, Bevilacqua Franco classe '75, condannato alla pena di anni 6 di reclusione nonché al pagamento di euro 27.000,00 di multa.

La carcerazione è seguita alla sentenza definitiva di condanna relativa all’operazione “Rinascita”, condotta dalla Squadra Mobile nel 2010, che coinvolse più di 70 persone, per lo più appartenenti alla comunità rom catanzarese.

L’indagine è confluita in processi celebrati fino al grado di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna spiccata nel 2012 dalla Corte d’Appello a carico dell’odierno arrestato. Il condannato è stato ritenuto colpevole di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, gestendo le piazze di spaccio catanzaresi dell’area sud della città ove si recavano, da tutta la provincia, numerosissimi assuntori di droghe per acquistare gli stupefacenti.

Nello scorso mese di dicembre 2015 erano stati eseguiti altri 5 ordini di esecuzione di provvedimenti di carcerazione a carico di altrettanti indagati relativamente alla menzionata operazione di Polizia Giudiziaria.