Smantellata una fitta rete di spaccio di droga che estendeva i propri tentacoli da Lamezia Terme fino a tutta l’area del Reventino

LAMEZIA TERME - Nuovo blitz anti-droga dei carabinieri nel lametino. Stavolta i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Catanzaro hanno agito anche nell’area del Reventino tra Platania, Soveria Mannelli e Decollatura eseguendo dodici ordinanze di custodia cautelare e smantellando una fitta rete di spaccio, con contatti in alcuni comuni dell’area reggina, Delianuova, Cinquefrondi e Taurianova.

L’indagine. L’operazione è stata convenzionalmente chiamata Spare Tyre che letteralmente significa ruota di scorta. Un nome non casuale. Tutto è infatti partito da una perquisizione di un auto proveniente dalla provincia di Reggio. I carabinieri trovarono occultati proprio nella ruota di scorta 400 grammi di sostanza stupefacente. Era un corriere che stava per rifornire la rete lametina dedita allo spaccio. Attraverso una dettagliata e scrupolosa investigativa, i carabinieri sono riusciti ad individuare tutta l’organizzazione che aveva diviso il comprensorio lametino per zone di competenza: da Nicastro, a Sambiase passando per Sant’Eufemia e arrivando fino all’area del Reventino.

Tentato omicidio. Tra i reati a vario titolo contestati, c’è chi dovrà rispondere di un tentato omicidio commesso nel rione Bella nel 2012. Si tratta del tentato omicidio Pulice per il quale sono stati arrestati Davide Giampà e Francesco Morello.

In manette. Il giudice ha disposto la detenzione in carcere per Salvatore Pulice, Pasquale Nicotera, Francesco Parisi, Giuseppe Parisi, Giuseppe Pulicicchio, Emanuele Strangis, Andrea Crapella, Cristian Greco. Arresti domiciliari invece per Pasquale Buffone e Filippo Santoro.