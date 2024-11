Poste sotto sequestro società, immobili e rapporti finanziari. Cinque le persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e alla sottrazione al pagamento delle imposte. Tra loro anche un soggetto legato alla cosca Ficara-Latella

E’ in corso a Reggio Calabria l'operazione "Tax Escape 2" della Guardia di finanza. Le Fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dalla Procura distrettuale antimafia, che riguarda società, immobili e rapporti finanziari, per un valore di circa 12 milioni di euro, riconducibili a cinque soggetti indagati per associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Tra gli indagati vi è anche un soggetto legato alla cosca Ficara-Latella attiva nella zona sud di Reggio Calabria.

L’attività investigativa ha consentito di riscontrare il trasferimento fraudolento delle poste patrimoniali attive delle imprese sul punto di fallire ad altre appositamente costituite e formalmente intestate a soggetti compiacenti. Tali condotte erano finalizzate a garantire la conservazione del patrimonio personale dei reali dominus delle società, con pregiudizio per i creditori delle società.