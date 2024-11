Dalle prime luci dell’alba i carabinieri di Reggio Calabria hanno eseguito 52 ordinanze di misura cautelare. I nomi degli arresti e delle attività sequestrate

Reggio Calabria - Nell’ambito dell’Operazione “Ultima spiaggia” i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito, su richiesta della Direzione Antimafia, 52 misure ordinanze di custodia cautelare, tutte a soggetti ritenuti appartenenti o comunque contigui alla cosca di ‘ndrangheta Paviglianiti, operante nei comuni di San Lorenzo e Bagaladi. Di seguito l’elenco degli arresti e delle attività poste sotto sequestro.



La misura cautelare in carcere è stata emessa per :

Abenavoli Vincenzo, Borrello Carmelo, Bruciafreddo Faustino Maurizio, Buonocore Ettore Eugenio, Cannizzaro Giovanna, Cannizzaro Luca Bruno, Asposito Antonio Bruno, Falco Angelo alias Gigi, Favasuli Domenico alias Pompatu, Gattuso Antonino, Gattuso Bruno, Gattuso Giovanni, Glicora Giuseppe. Glicora Rocco, Hallal Qualid, Iacopino Carmelo alias Papatomu, Iacopino Davide, Iacopino Giovanni, Leone Francesco alias Ciccio nano, Liuzzo Giuseppe, Maesano Antonino, Maesano Rocco Giovanni, Marcurio Giuseppe, Morabito Leo alias “scassaporte”, Pangallo Carmelo alias Panetta, Paviglianiti Angelo, Paviglianiti Natale, Paviglianiti Saverio, Paviglianiti Settimo, Principato Pasquale, Romeo Leandro, Russo Andrea Domenico, Russo Antonio alias Mariolino, Russo Bruno, Scuderi Salvatore, Sergi Marco Antonio, Sophola Jemmy Michel, Spartico Giovanni, Zamame Abderrazzak



Agli arresti domiciliari vanno:

Cannizzaro Antonio, Mangiola Giuseppe, Mangiola Vincenzo, Marino Lorenzo alias Zuzzu, Muscianisi Giuseppe, Pagliaviniti Giovanna, Pagliaviniti Sonia, Scalia Giuseppe, Scaramozzino Carmela, Tedesco Basilio



L’elenco delle attività poste sotto sequestro preventivo:

Attività imprenditoriale denominata “lido La Cubana” di Cannizzaro Luca Bruno, con sede a San Lorenzo (RC) in via Lungomare snc - Impresa individuale denominata “Cannizzaro Giovanna”, frantoio oleario con sede a San Lorenzo (RC) in via Nazionale San Fantino – Attività imprenditoriale denominata “chiosco removibile per la vendita di generi alimentari, bevande e panini”, con sede a San Lorenzo (RC) in via Lungomare snc, di Mangiola Giuseppe; - Associazione di Promozione Sociale “Valle del Tuccio” ed attività imprenditoriale (bar) gestita dall’associazione medesima, con sede a San Lorenzo (RC) in via Nazionale San Fantino 44 - Attività imprenditoriale denominata “chiosco removibile per la vendita di prodotti ortofrutticoli”, con sede a San Lorenzo (RC) in via Saltolavecchia di Falcone Giovanni

