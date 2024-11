Nella nottata tra martedì e mercoledì, nella frazione Messignadi di Oppido Mamertina, si sono verificate due distinte esplosioni che hanno colpito l’abitazione e un edificio in costruzione di proprietà di un soggetto del posto, già noto alle forze dell’ordine. Ad esplodere, due ordigni artigianali.

Non si è registrato alcun ferito ma, mentre nel caso dell’abitazione l’esplosione non ha provocato significativi danni, la carica piazzata presso l’edificio in costruzione, situato in zona isolata, ha provocato danni strutturali.

Indagano sulla vicenda i carabinieri di Palmi.