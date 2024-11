Il sacerdote difende i suoi parrocchiani. 'E' troppo facile criminalizzare e basta, non è così che si combatte la 'ndrangheta'

OPPIDO MAMERTINA (RC) – “Sarò a fianco dei denunciati, non li lascerò soli”. A parlare è il parroco di Oppido Mamertina, don Benedetto Rustico. Il sacerdote difende i suoi parrocchiani. “Tra i portatori della statua che sono finiti sotto inchiesta - dice – c’è chi ha avuto un tumore e ha fatto un voto e c’è chi ha avuto problemi con la giustizia, ma la redenzione è per tutti. In caso di processo saremo al fianco di questi ragazzi, saremo con loro e non li abbandoneremo perché non hanno fatto niente”. Don Benedetto spiega poi che il percorso della processione della madonna delle Grazie è sempre lo stesso da decenni. “Si fa – dice – quel mezzo giro in prossimità di Corso Piemonte. E lo si fa da molto prima che la famiglia Mazzagatti si trasferisse in quella strada”. “Non mi piacciono le comparsate e gli slogan – dice ancora il parroco di Oppido – io sono presidente di una cooperativa che si occupa di beni confiscati. Per me – dice ancora – la ‘ndrangheta si combatte agendo nel contesto in cui essa si sviluppa. Gli arresti non servono. E’ troppo facile criminalizzare e basta”.