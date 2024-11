L’ordigno artigianale è stato rinvenuto all’interno di un‘auto parcheggiata in un capannone. Arrestato un 46enne già noto alle forze dell’ordine

Nella giornata di ieri a Castellace di Oppido Mamertina, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto Francesco Mammolito, di 46 anni da Castellace di Oppido Mamertina, già noto alle forze dell'ordine, poiché, dopo una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi ed esplosivi, è stato rinvenuto un ordigno esplosivo artigianale, del peso di kg 1,280, contenente presumibile miscuglio pirotecnico ed innescato con miccia a lenta combustione.

In dettaglio, l’ordigno era occultato all’interno di un Fiat Ducato parcheggiato in un capannone a pochi metri dall’abitazione dell’uomo. Sul posto è intervenuto personale specializzato del Comando Provinciale di Reggio Calabria per il disinnesco e campionatura dell’ordigno.