«Il front office è il luogo in cui Sorical incontrerà i cittadini di Lamezia Terme che oggi sono gli utenti del servizio idrico integrato. Mentre prima della riforma i nostri clienti erano le amministrazioni comunali, oggi i clienti di Sorical sono direttamente i cittadini/utenti».

Lo ha detto l'amministratore unico di Sorical Cataldo Calabretta, a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio commerciale per la città di Lamezia Terme che si è svolta questa mattina alla presenza del prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa e del sindaco Paolo Mascaro. Presenti anche il direttore generale Giovanni Paolo Marati, i vertici provinciali della forze dell'ordine, il sindaco di Gizzeria Francesco Argento e il consigliere regionale Pietro Raso.

«Alla luce della riforma voluta dal presidente Occhiuto, è stato possibile avviare un percorso virtuoso in Calabria. Da quando Sorical è subentrata nella gestione del servizio idrico integrato alla Lamezia Multiservizi - ha spiegato Calabretta - ha la necessità di interfacciarsi direttamente con i cittadini/utenti. Sorical, in questo momento, sta vivendo una importante fase di trasformazione ma soprattutto di crescita con l'acquisizione delle gestioni esistenti per cercare di superare quella frammentazione che di fatto ha provocato una serie di disagi alla Calabria a ai calabresi perché la legge di riferimento risale al 1994 mentre il servizio idrico integrato è stato attivato solo nell'ottobre del 2022, a seguito dell'individuazione di Sorical da parte dell'Ente d'ambito, quale soggetto unico gestore del servizio idrico integrato».

In merito al passaggio di consegne con la Multiservizi Calabretta ha dichiarato: «Stiamo rispettando le fasi del cronoprogramma. Dopo aver acquisito la gestione di Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone e provincia, Rende insieme ad altri quattro comuni limitrofi, oggi siamo in grado di pianificare le nuove acquisizioni in modo da costruire una gestione unitaria in tutto il territorio regionale. Abbiamo suddiviso l'area regionale in sette distretti allo scopo di avere un controllo unitario di tutti i servizi che siamo chiamati a gestire, tra i quali quello della depurazione che rappresenta una sfida cruciale per Sorical e per la Calabria».

Soddisfazione è stata espressa da sindaco Mascaro che ha rivendicato il fatto che Lamezia Terme è stata una delle prime città della Calabria ad avviare il servizio idrico integrato. «Nell'idrico e nella depurazione - ha evidenziato - siamo stati considerati unanimemente da tutti una sorta di isola felice, grazie ad un'opera più che decennale della Multiservizi: siamo tra le città calabresi con minori dispersioni nella rete e dove l'evasione del pagamento dell'acqua è tra le più basse. Chiaramente vi sono ancora dei problemi per ciò che concerne le tubature ma contiamo, tramite Sorical, di poter più facilmente aderire a quelle che sono le necessità di risorse per ulteriori interventi».