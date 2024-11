I carabinieri hanno rinvenuto un ordigno esplosivo all’interno del vecchio plesso dell’istituto magistrale “Gravina”, attualmente in stato di abbandono. L'edificio è ubicato in via Acquabona, nelle immediate adiacenze del quartiere rom.



Si tratta di un ordigno di grosse dimensioni che - ipotizzano gli investigatori dell'Arma - ignoti avrebbero nascosto nel vecchio edificio proprio perché abbandonato. Nella stessa zona, oltre al popoloso quartiere rom, sono presenti altri edifici scolastici. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti con i loro mezzi i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone e un’autoambulanza del 118. Al momento si attende l'arrivo degli artificieri della Guardia di finanza che provvederanno a disinnescare l’ordigno.