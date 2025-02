Luciano Marra è uscito di casa questa mattina e da allora non si hanno più sue notizie. L’appello dei familiari e degli amici sui social: «Se avete informazioni contattateci subito»

Ansia e preoccupazione a San Giovanni in Fiore per Luciano Marra, dipendente comunale, del quale non si hanno notizie dalla mattinata di oggi. A darne notizia sui social i familiari e gli amici.

L'uomo indossava «un cappotto grigio e un pantalone blu ed è alto 1.75 con capelli brizzolato. Se qualcuno lo vede o ha informazioni, vi preghiamo di contattarci subito al numero 320 1171361 o avvisare le autorità».