La città di Trebisacce, in provincia di Cosenza, si sta mobilitando in queste ore per cercare Gaetano Adduci, giovane del posto di cui non si hanno più notizie da ieri. Gaetano ha 37 anni ed è uscito di casa ieri mattina, intorno alle ore 10:00, a cavallo della sua moto Kawasaki Ninja R600 di colore verde e nero e targata FH16869.

Il giovane avrebbe dovuto raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese, sempre in provincia di Cosenza, ma non è mai giunto a destinazione. Al momento della scomparsa indossava una giacca da ridere nera e pantaloni colorati. L'ultimo contatto telefonico è avvenuto con la madre, intorno alle 13:30 circa. Chi avesse notizie o segnalazioni, può rivolgersi alle forze dell'ordine.