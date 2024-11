Sanitari senza dispositivi di protezione individuale, poltrone dove viene somministrata la chemioterapia non sanificate. È un vero e proprio grido d’allarme quello che giunge alla nostra redazione nel corso della trasmissione Prima della notizia oggi condotta dal direttore Pasquale Motta. Ad esprimere tutta la sua preoccupazione è Paolo Fiorillo, un paziente oncologico in cura al Policlinico di Germaneto, a Catanzaro.

«Gli infermieri sono molto professionali e gentili ma senza dispositivi di protezione individuale – scrive Paolo Fiorillo – la cosa più fastidiosa è che i pazienti devono sistemarsi per ore su poltrone che non vengono sterilizzate e disinfettate».



Cosa che sarebbe ancora più grave e che viene sottolineata da Fiorillo è che «prima ogni fine chemio si sostituiva il lenzuolino in Tnt, adesso dobbiamo coricarci su poltrone utilizzate per ore da altri pazienti per le sedute di chemioterapia con tutti i rischi possibili ed immaginabili specialmente in questo periodo di pandemia».