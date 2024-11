Il Comune di Oriolo, nel cosentino, rischia il completo isolamento a causa delle numerose frane che hanno la zona in questi giorni. Il parroco, dopo la messa, ha distribuito medagliette della madonna affinché ‘Oriolo possa ottenere il miracolo che fermi la frana’

Oriolo (CS) - Rischia il completo isolamento il comune di Oriolo dove sei frane stanno provocando ingenti danni. Le frane hanno provocato danni a diverse strade comunali e ad una strada provinciale. Ingenti problemi anche ad abitazioni private e strutture pubbliche. Con il passare delle ore aumentano le persone evacuate che hanno trovato ospitalità presso familiari ed amici. Nelle prossime ore il geologo del Cnr, Carlo Tansi, impianterà la strumentazione per il monitoraggio delle frane.

Sono al lavoro vigili del fuoco e protezione civile mentre la prefettura di Cosenza ha istituito un tavolo permanente per il monitoraggio della situazione e per coordinare gli interventi. Le frane stanno minacciando anche l'ostello e la villa comunale, oltre a numerose abitazioni private e strutture ricettive Il sindaco, Giorgio Bonamassa, durante il sopralluogo delle zone colpite ha evidenziato che "abbiamo bisogno di un aiuto concreto. Dobbiamo far rientrare la gente in casa ma per far questo abbiamo bisogno di soldi e in fretta perché siamo ancora in emergenza, tant'è che la frana sta continuando a camminare".

“In questi drammi naturali – ha detto don Nicola, parroco di Oriolo– spesso ci si chiede dov’è Dio, ma forse dovremmo chiederci dove sono gli uomini, o dove sono stati. In questo momento qui sono presenti solo le istituzioni locali, quelle ad alto livello non so dove siano, spero si facciano vive e al più presto. Anche perché passato il tempo presente ci vorrà la ricostruzione, e questo dipende solo da loro”. A fine messa il parroco ha distribuito a cittadini, volontari della protezione civile e carabinieri, medagliette con l’immagine della Madonna affinché “Oriolo possa ottenere il miracolo che fermi la frana”.