Gli investigatori analizzano le immagini delle telecamere per ricostruire le ultime ore della 46enne e per capire chi l’abbia accompagnata o lasciata davanti all’ospedale di Trebisacce. L’autopsia dovrà chiarire se la donna sia stata picchiata fino alla morte

Potrebbe svolgersi già domani, secondo quanto riporta l’Ansa, davanti al Gip di Bari, l'udienza di convalida del fermo di Elvis Metvelaj, 42 anni, cittadino albanese ritenuto dagli investigatori responsabile dell'omicidio di Ornella Forastefano, 46 anni. La donna è stata trovata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e, nonostante i soccorsi, è morta a causa delle profonde ferite e dei numerosi traumi riportati.

Metvelaj, compagno della vittima, era stato fermato nella mattinata di ieri dalla Polizia di frontiera nel porto di Bari. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era in procinto di lasciare l'Italia e raggiungere l'Albania. Il fermo è stato eseguito nel capoluogo pugliese e per questo motivo l'eventuale udienza di convalida si terrà davanti al Gip di Bari.

Dopo la decisione del giudice, gli atti saranno trasmessi alla Procura di Castrovillari, che coordina le indagini sull'omicidio.

Ancora da chiarire dove è avvenuta l'aggressione

Restano diversi interrogativi sulla dinamica della vicenda. Uno dei principali riguarda il luogo in cui la donna è stata aggredita. Le ferite e i traumi riscontrati sul corpo fanno ritenere agli investigatori che Forastefano possa essere stata picchiata brutalmente, ma non è ancora stato stabilito dove sia avvenuta l'aggressione.

Da chiarire anche il movente e le circostanze che hanno preceduto il ritrovamento della 46enne davanti all'ospedale.

Gli investigatori del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, della Compagnia di Cassano allo Ionio e della Tenenza di Trebisacce stanno esaminando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell'area dell'ospedale.

L'obiettivo è ricostruire a ritroso le ultime ore di vita della donna e verificare anche chi l'abbia accompagnata o lasciata davanti al presidio sanitario. Tra gli elementi che gli inquirenti intendono chiarire c'è dunque anche l'eventuale coinvolgimento diretto di Metvelaj nel trasferimento della vittima.

L'autopsia dovrà chiarire le cause della morte

Un passaggio fondamentale dell'inchiesta sarà rappresentato dall'autopsia sul corpo di Ornella Forastefano. L'esame sarà disposto dalla magistratura e affidato all'equipe di medicina legale diretta dalla professoressa Isabella Aquila dell'Azienda ospedaliero-universitaria «Dulbecco» di Catanzaro.

La salma è già stata trasferita nella struttura catanzarese. L'esame autoptico dovrà fornire ulteriori elementi sulle lesioni riportate dalla donna e stabilire con precisione le cause della morte.

Nel frattempo gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull'inchiesta. L'eventuale interrogatorio di Metvelaj davanti al Gip potrebbe rappresentare un momento importante per ricostruire la sequenza degli eventi e fare luce sui diversi interrogativi ancora aperti.