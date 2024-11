Orrore a Lamezia Terme dove un gattino è stato reciso e dato alle fiamme. È successo nella zona del quartiere Razionale. A denunciare quanto accaduto l'amministrazione comunale. Alcuni volontari sono accorsi tempestivamente sul posto ma non hanno potuto che constatare la morte dei felini carbonizzati.



«Un episodio – dichiarano dall’amministrazione - che mortifica la civiltà ed umanità di tutta la comunità lametina. Non possiamo continuare ad accettare l’accanimento nei confronti degli animali che meritano come gli uomini, di vivere serenamente nella nostra città.

Sull’episodio indaga la polizia locale che ha prontamente avviato le indagini del caso, per risalire ai responsabili dell’ignobile gesto.

L’amministrazione - si legge ancora in una nota - si costituirà parte civile nell’eventualità di un provvedimento giuridico con il fine ultimo di rendere giustizia ad ogni creatura vivente, guardando al progetto di Lamezia Terne come ad una “Città Animal Friendly”».