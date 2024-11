La notizia è di quelle che fanno venire i brividi, una ragazzina di 15 anni, abusata del padre, sarebbe in stato interessante. Lo sfondo è un piccolo paesino del Catanzarese della valle del Savuto: San Mango d’Aquino. La famiglia è rumena e vive da tempo in condizioni difficili. La torbida vicenda, fatta di abusi e violenze, tuttavia, è venuta allo scoperto, tanto che, sono intervenuti sia i carabinieri sia l’assistenza sociale. La violenza potrebbe essere maturata in un ambiente familiare estremamente difficile. Allo stato non si conoscono altri particolari. Da quanto si è appreso, sarebbero state interessate tutte le istituzioni di supporto alla tutela dei minori, le quali stanno valutando il da farsi per fornire alla ragazzina la tutela più idonea al caso. Seguono aggiornamenti.