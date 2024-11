«Non opponete resistenza, lasciatevi rapire!». Lo ha detto ironicamente il sindaco di Orsomarso, Antonio De Caprio, con l'intento di pubblicizzare il film cinematografico intitolato "Rapiscimi", girato in larga parte nel borgo altotirrenico. Il lungometraggio di Giovanni Luca Gargano, una black comedy italo-portoghese ad alto tasso di risate, è in uscita nelle sale calabresi a partire dal prossimo 17 aprile.

Due anni di attesa

L'annuncio delle riprese era stato dato ancora una volta dal primo cittadino orsomarsese. «Beh… ora ve lo posso confidare - aveva scritto il 15 marzo del 2017 -, è da qualche mese che stiamo lavorando sull’ipotesi di far girare un film ad Orsomarso. Da stamane è diventata una certezza». Successivamente all'annuncio, in paese è arrivata una troupe di professionisti, con numerosi attori al seguito, e molti residenti sono stati impiegati nel ruolo di comparse. Per settimane si è respirato un clima di festa e il borgo è stato letteralmente "rapito" dal fascino del set cinematografico.

La realizzazione della pellicola

L’opera è stata realizzata grazie a una co-produzione italo-portoghese che fa capo ad “Alba Produzioni”, la società cinematografica internazionale di Sandro Frezza e Ferdinando Vicentini Orgnani. I due,con centinaia di spot pubblicitari, film e documentari all’attivo, gestiscono i progetti dei produttori esecutivi sin dal 1990 e la “Rete Televisiva Portoghese”.

La regia invece è firmata dal cosentino Gianluca Gargano, che la Regione Calabria assoldò nel 2012 per girare lo spot promozione della terra dei Bruzi. Anche la parte scenografica fa ben sperare. “Rapiscimi” sarà curato da Alessandro Rosa, lo sceneggiatore che contribuisce al successo della serie televisiva “Squadra Antimafia”.

Orsomarso già protagonista in tv con "Trust"

Orsomarso deve averci preso gusto con le luci della ribalta nazionale. Nel settembre del 2017, fu il regista Premio Oscar Danny Boyle a scegliere il borgo come location per alcuni episodi della serie tv Trust, prodotta dalla rete americana FX. La fiction è ambientata nel 1973 e racconta la storia di John Paul Getty III, erede di un grande impero petrolifero rapito a Roma dalla ‘ndrangheta. La serie televisiva è ferma alla prima stagione e per il momento conta 10 episodi. Negli Usa e in Italia (Trust - Il rapimento Getty) è stato mandato in onda nel marzo del 2018.

Le date calabresi di "Rapiscimi"

L'opera verrà proiettata in numerose sale italiane a partire dalle prossime settimane. Sulla pagina ufficiale, dov'è possibile anche guardare il trailer, si può già prendere nota degli appuntamenti nelle sale cinematografiche calabresi:

- Cosenza, Cinema Citrigno dal 17 al 23 aprile;

- Reggio Calabria, Cinema Lumiere dal 25 al 29 aprile;

- Corigliano Rossano, Cinema Metropol dal 24 al 29 aprile, tranne il 26;

- Trebisacce, Cinema Gatto dal 3 al 5 maggio;

- Crotone, Cinema Sala Raimondi dal 3 al 5 maggio;

- Paola, Cinema Odeon dal 10 al 14 maggio;

- Diamante, dal 10 al 13 maggio;

- Soverato, Supercinema dal 9 al'11 maggio;

- Gioia Tauro, Cinema Politeama dal 16 e 17 maggio;

- Polistena, Cinema Garibaldi dal 16 al 18 maggio;

- Vibo Valentia, Cinema Moderno, date da definire;

- Siderno, Cinema Teatro Nuovo, date da definire.