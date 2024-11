Poteva essere una tragedia e per fortuna non lo è stato, ma resta il grande spavento. Intorno alle 13:30 di oggi pomeriggio, lo scuolabus che riportava a casa gli alunni delle scuole medie è sbandato ed è uscito fuori strada.



A bordo del mezzo, i ragazzi erano rimasti in 4, tutti di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Fortunatamente sono tutti illesi. Ricoverato invece il conducente, anche se le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Forse un malore la causa dell'incidente

A provocare l'uscita di strada potrebbe essere stato un malore accusato dal conducente mentre era alla guida del mezzo. Ad attutire l'impatto sono state le sterpaglie ai lati della strada, che hanno così evitato lo schianto sull'asfalto o contro le recinzioni.



Ora toccherà alle forze dell'ordine ricostruire l'accaduto, grazie anche agli elementi raccolti sul posto subito dopo l'incidente.