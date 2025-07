L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone informa la cittadinanza che è in corso un blackout tecnico presso il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”, che interessa la rete internet ed il centralino telefonico, rendendo temporaneamente non funzionanti le comunicazioni sia in entrata che in uscita.

La problematica, di natura esterna, è stata immediatamente segnalata al gestore di rete FastWeb, che sta provvedendo al ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile.

Contestualmente, l’Azienda Sanitaria ha informato la Prefettura, il Comando dei Carabinieri e la Questura di Crotone, al fine di garantire la massima sicurezza e vigilanza durante l’interruzione del servizio.

L’Asp di Crotone rassicura i cittadini: le attività assistenziali e sanitarie sono regolarmente garantite e sono state attivate tutte le misure necessarie per ridurre i disagi e tutelare i pazienti.