È nato da una segnalazione unitaria delle organizzazioni sindacali l’accesso congiunto effettuato questa mattina da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, all’interno del cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide, in fase di realizzazione in contrada Insiti, a Corigliano Rossano.

A richiedere l’intervento sono state le federazioni di categoria del settore edile – Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil – che, dopo aver osservato alcune anomalie, hanno sollecitato un controllo formale. Al centro dell’attenzione la posizione anagrafica di alcuni operai di origine straniera, ritenuti visibilmente più giovani rispetto all’età dichiarata nei documenti. Altro nodo segnalato riguarda le modalità di trasporto degli stessi lavoratori, che – secondo quanto riferito dai sindacati – avverrebbe in condizioni non conformi alla normativa, con mezzi sovraccarichi e potenziali rischi per la sicurezza.

Dopo mesi di attesa, il coordinamento delle forze dell’ordine ha accolto la richiesta sindacale procedendo con un’ispezione all’interno dell’area di lavoro, volta a verificare la regolarità delle condizioni operative, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la conformità dei trasporti. Si attendono ora gli esiti ufficiali dei controlli.