Da stamattina niente più biglietto di prenotazione all’ospedale di Cosenza. All’ingresso del nosocomio la fila, da ore, è lunghissima e in tanti si lamentano della mancanza di distanziamento. «Impossibile rispettarla, arriveremmo fin sulla strada!» dice un signore spazientito.

La guardia fa spallucce: ordini dall’alto, niente più numerino, bisogna stare qui. «È inaccettabile – si lamenta una signora -. Siamo tutti troppo vicini, non c’è distanziamento e nessuno si allontana per paura di perdere il posto».

Mentre per alcuni esami è possibile effettuare la prenotazione online, per altri (come per la Pet) non ci si può affidare alla tastiera e a una connessione o recarsi in altro Cup o in farmacia, si deve per forza affrontare la coda di persona.

