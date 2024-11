Immediati sono scattati i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo

Non era in servizio ma si trovava comunque in ospedale a Cosenza Mario Tarasi, 53 anni, infermiere dell’Annunziata deceduto improvvisamente nella mattinata all’interno del nosocomio bruzio dove, secondo quanto si è appreso, l’uomo si stava sottoponendo ad una seduta di fisioterapia.

In seguito ad un malore avrebbe improvvisamente perso i sensi, cadendo rovinosamente con il volto sul pavimento. Immediati sono scattati i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

