Hanno vinto un concorso per lavorare in altri ambiti. Prime grane per De Salazar: il nuovo commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera si insedierà lunedì

Vitialiano De Salazar è pronto per insediarsi ai vertici dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Il nuovo commissario straordinario sarà negli uffici della direzione generale di Via San Martino già lunedì mattina, 12 dicembre, per il passaggio di consegne con l'uscente Gianfranco Filippelli. A chiedergli di non perdere nemmeno un giorno di tempo è stato lo stesso governatore e commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto. E per il manager capitolino originario di Catanzaro, ci sono già un paio di grane da risolvere.

Personale insufficiente

Il pronto soccorso dell'Annunziata rischia a breve di rimanere ancora più sguarnito: quattro dirigenti medici, infatti, secondo quanto si è appreso, avrebbero vinto un concorso per lavorare in altri ambiti per cui sarebbero in procinto di trasferirsi. Per il Dipartimento di Emergenza e Accettazione sarebbe un duro colpo. L'unità operativa guidata dal dottor Pietro Scrivano è già sotto organico né l'Azienda è riuscita ad implementare il personale nonostante abbia a più riprese bandito un concorso per il reclutamento di nuovi camici bianchi.

Focolai covid

All'ultima procedura per ingaggiare otto medici hanno presentato domanda soltanto in tre e non è detto che alla conclusione dell'iter burocratico, decidano di accettare e di prendere servizio. Inoltre De Salazar dovrà anche fronteggiare la nuova ondata di contagi Covid che sta interessando alcuni reparti proprio all'interno del presidio ospedaliero. In particolare viene segnalato un focolaio nella geriatria con almeno sei casi di contagio tra i pazienti.