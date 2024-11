Un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale di Locri, V. D. le sue iniziali, è stato vittima di un’aggressione mentre si trovava sul posto di lavoro. Secondo quanto si è appreso il fatto è accaduto ieri pomeriggio dopo che un uomo, familiare di un’anziana ricoverata nel reparto e in pericolo di vita, avrebbe preteso di vederla in violazione delle regole anti-Covid, trovando così l’opposizione del sanitario su cui si è pesantemente scagliato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l’uomo.

Ferma condanna per quanto accaduto è stata espressa dalla Uil-Fpl. «Ancora una volta – è il commento del segretario territoriale Nicola Simone – ci troviamo a denunciare l’assenza delle condizioni sicurezza per chi lavora all’interno dell’ospedale di Locri. È necessario assumere più guardie giurate, figure fondamentali per prevenire pericoli e garantire maggiore tranquillità ai dipendenti».