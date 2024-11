Il via libera è arrivato solo in serata dopo un'intera giornata trascorsa ad attendere il parere del ministero della Funzione pubblica, che resta in sospeso. In bilico restano 44 dipendenti tra infermieri, ostetriche e tecnici

Il via libera alla proroga dei contratti di lavoro arriva solo in tarda serata e dopo un'intera giornata trascorsa ad attendere il parere che i vertici dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro avevano chiesto nei giorni scorsi alla Funzione Pubblica. Un'attestazione formale che consentisse di procedere alle stabilizzazioni del personale precario che in servizio all'ospedale maturerà però i requisiti solo al 31 dicembre 2020. Si tratta di un contingente di 44 unità di personale: 10 medici, 30 infermieri, 2 ostetriche e 2 perfusionisti. Per i quali, nell'incertezza aperta dalla Legge Finanziaria che consentirebbe la stabilizzazione anche per chi raggiungerà i requisiti a fine 2020, si aprono adesso le porte di una proroga di poche settimane.



Ore di passione

Nelle sede amministrativa di Madonna dei Cieli la delibera è stata predisposta solo in serata, una proroga di venti giorni in attesa del parere che dirimerà definitivamente la vicenda. La misura si è resa necessaria proprio perché al 30 aprile è fissata la scadenza dei contratti di tutto il personale precario in servizio all'ospedale Pugliese. Se però per una quota di dipendenti (41; composta da 34 infermieri, 3 medici, 2 oss, 1 ostetrica e 1 tecnico audiometrista) assunto a tempo determinato e che ha già maturato i requisiti al 31 dicembre 2019 si è già proceduto alla trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, resta invece indefinito il quadro per i 44, ancora oggi in bilico.



In attesa del parere

Entro venti giorni giungerà infatti il parere richiesto alla Funzione Pubblica e sulla base delle indicazioni si sceglierà se non rinnovare più i contratti al personale precario e procedere allo scorrimento delle graduatorie o trasformare anche quei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato