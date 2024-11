L’attivazione di nuovi posti letto si è resa necessaria per alleggerire la pressione sugli altri ospedali della regione e per attenuare l’incidenza dei ricoveri in area medica

«Dopo quello di Cariati, la prossima settimana avremo in Calabria due nuovi ospedali per il Covid. Apriranno i presidi di Trebisacce e Praia a Mare. Nuove strutture sanitarie fondamentali per affrontare l’emergenza e per alleggerire la crescente pressione sulla rete ospedaliera».

Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. L'attivazione del nosocomio ionico era avvenuta dopo il sopralluogo effettuato dal Commissario Asp Vincenzo La Regina lo scorso 9 gennaio. L’attivazione di nuovi posti Covid si è resa necessaria per alleggerire la pressione sugli altri ospedali della regione e per attenuare l’incidenza dei ricoveri in area medica.