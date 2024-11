In occasione dell'anniversario della morte della mistica di Paravati, nel corso della puntata odierna de “I fatti in diretta”, abbiamo riproposto l'intensa e toccante intervista realizzata da Pino Nano nel febbraio del 1989

Otto anni fa, nel giorno di Ognissanti, moriva Natuzza Evolo. Oggi l'anniversario e la commemorazione a Paravati che ha raccolto come ogni anno una folla di pellegrini giunti da ogni parte d'Italia.

Proprio per l'occasione, nell'ambito della puntata odierna de “I fatti in diretta”, abbiamo riproposto la prima, ormai storica e pietra miliare del giornalismo, intervista che Natuzza Evolo rilasciò a Pino Nano il 27 febbraio 1989. Un'intervista toccante e intensa in cui la mistica di Paravati parla del suo rapporto con Dio e con le centinaia di fedeli che già all'epoca affollavano la sua casa e la cittadina vibonese.