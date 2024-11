Il 27enne, incensurato, è accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della Compagnia di Girifalco, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili del Comando della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, hanno arrestato un 27enne di San Pietro a Maida, incensurato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

!banner!

Investigando negli ambienti della droga, i militari hanno individuato l’abitazione del ragazzo, in località San Pietro lametino, dove avevano sospetti si trovasse un grosso quantitativo di droga, pronto per essere immesso nelle piazze di spaccio locali. Scattata la perquisizione, i militari hanno trovato B.A. mentre cercava di liberarsi di alcune buste di cellophane sigillate contenti circa 8 (otto) chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo marjuana. Il giovane è stato associato nella camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. L.c.