Al Consiglio Superiore della Magistratura tiene ancora banco la procura di Reggio Calabria. Nella giornata odierna la quinta commissione di Palazzo dei Marescialli ha individuato il magistrato Pasquale Pacifico, attuale pm della procura di Caltanissetta, quale nuovo procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Incarico che va a coprire il posto lasciato vacante da Gerardo Dominijanni, oggi procuratore generale di Reggio Calabria.

La quinta commissione presieduta dal presidente Mazzola ha dato cinque voti al magistrato in servizio in Sicilia. Tra i candidati per il ruolo di procuratore aggiunto di Reggio Calabria c’erano anche i pm antimafia della procura di Reggio Calabria Stefano Musolino, segretario di Magistratura Democratica, e Walter Ignazitto, i quali non hanno ottenuto alcuna preferenza.

La scelta di Pacifico potrebbe chiudere il caso Caltanissetta. Infatti il magistrato aveva fatto ricorso al Tar del Lazio avverso la nomina di Nicolò Marino quale procuratore aggiunto di Caltanissetta. Ora, per quanto riguarda Reggio Calabria, la palla passa al Plenum che dovrà confermare o meno la decisione della quinta commissione. Per Pacifico hanno votato i consiglieri Mazzola, Bianchini, D’Auria, Mirenda e Colosimo. Rimane da assegnare infine il secondo posto di procuratore aggiunto dopo il passaggio di Paci alla guida della procura di Reggio Emilia.