Padova - Quattro calabresi sono stati arrestati, all’alba di questa mattina, dalla polizia di Padova per aver rapinato, circa un anno fa, un hotel e aver sequestrato alcuni clienti cinesi. I rapinatori erano riusciti a scappare via con il bottino. I provvedimenti di custodia cautelare sono stati eseguiti dagli agenti di polizia ad Alessandria, Crotone, Cosenza e Varese. L’indagine diretta dal Pm Benedetto Roberti, ha fatto si che i malviventi, legati a una cosca di ‘ndrangheta, non mettessero a segno altre rapine.