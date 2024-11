Queste le prime dichiarazioni di Padre Fedele Bisceglia, subito dopo la sentenza

«Sono commosso, ci sentiamo più tardi». Queste le prime parole di Padre Fedele Bisceglia, raggiunto telefonicamente dall'Agi subito dopo la sentenza. Nel pomeriggio Padre Fedele ha aggiunto all'Ansa: «Adesso spero di poter tornare a dire messa, altrimenti non ha valore. Se non tornassi a dirla sarei uno sconfitto». «Ringrazio Gesù - ha continuato il frate - e la Madonna della Catena. Ho sempre creduto nell’assoluzione perché una cosa del genere neanche l’ho pensata. Perdono e prego per la suora perché si ravveda».