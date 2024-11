Ci sono voluti 10 anni 4 mesi 9 giorni per arrivare alla conclusione di un processo che vede vincere solo la giustizia. E' il commento di Franz Caruso, uno dei due avvocati di Padre Fedele che questo pomeriggio ha incontrato la stampa in un noto albergo cittadino insieme al collega Eugenio Bisceglia.

In mezzo a loro Padre Fedele sospeso "a divinis" ma assolto definitivamente dalla grave accusa di violenza sessuale nei confronti di una suora, che non ha mai trovato oggettivi riscontri.



Se è visibilmente contento e commosso per un risultato giusto Padre Fedele non manca di evidenziare l'altro aspetto della triste vicenda, l'altra accusa, quella della Chiesa che lo definisce disobbediente.



I due avvocati ripercorrono la lunga sequenza di un processo andando ad evidenziare aspetti che non sono mai passati inosservati agli amici più cari ma anche ai tanti cittadini che hanno mostrato affetto al Fedele che non ha mai smesso di indossare la sua tunica di frate.



L'avvocato Bisceglia, invece, rimarca altri aspetti della vicenda, la rinuncia alla prescrizione che hanno immediatamente voluto e la quantificazione dei danni che al momento non possono essere valutati, vista la risonanza internazionale a carico dell'ex frate.



Un altro aspetto poco chiaro rimane anche la non apertura di un fascicolo su Antonello Gaudio, ancora in carcere accusato ingiustamente da una suora ritenuta per un verso inattendibile e per l'altro no.



Infine il rammarico da parte dei due avvocati "esterrefatti" per le parole usate dalle donne del centro Lanzino. I termini "insabbiamento" ed "imbavagliamento" non possono essere utilizzati per una "signora" sentenza, sostengono i legali di Padre Fedele Bisceglia. Una sentenza che presenta ancora tanti lati oscuri come quello di capire chi è o chi sono stati i mandanti di tutta questa messa in scena, che forse andrebbero ricercati su chi controlla l'Oasi Francescana ed il Papa Giovanni XXIII.





