Il mondo della politica reggina è in lutto. È morto a Palizzi Franco Plutino, già primo cittadino del centro dell’area grecanica e attuale capogruppo di maggioranza della giunta Nocera. «La morte improvvisa di Franco Plutino lascia tutti noi nello sgomento – è il ricordo del sindaco Nocera pubblicato sui suoi canali social – Ogni parola sarebbe banale e non riuscirebbe a rendere l’idea di quanto sia affranto nel dovergli dire addio».

«In questo momento di angoscia e riflessione desidero esprimere alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli vogliono bene – continua Nocera – sentimenti di vicinanza e la partecipazione più profonda al loro dolore da parte mia, della giunta, del presidente del consiglio e di tutta l’amministrazione Comunale di Palizzi. Desidero porgere a Franco, ex sindaco di Palizzi e consigliere leale e attento, deciso ed operoso, la mia personale gratitudine per il suo instancabile impegno politico e per il suo legame con Palizzi. Spero che la sua passione per il bene della comunità sia di ispirazione per le future generazioni, perché il suo impegno non sia mai dimenticato». Continua a leggere su IlReggino.it