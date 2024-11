La scia luminosa sarebbe durata qualche secondo, dovrebbe trattasi di una meteora



Una luminosa palla di fuoco sarebbe stata avvistata ieri sera, intorno alle 19:10, nei cieli del sud Italia. Le segnalazioni sono arrivate numerose da Calabria, Sicilia e Basilicata. La scia luminosa, con direttrice da nord-est a sud-ovest, sarebbe durata qualche secondo, fino a quando la meteora si è completamente disintegrata a contatto con l’atmosfera.

Dovrebbe trattarsi di un piccolo frammento di roccia entrato nell’atmosfera terrestre a velocità molto elevata, portando alla formazione di una vera e propria palla di fuoco che lascia dietro di sè una scia di luce della durata di alcuni secondi e che per un’istante può illuminare il cielo a giorno. Il fenomeno si era già verificato qualche giorno fa negli Stati Uniti e precisamente in Texas. Bill Cooke, scienziato della NASA ha dichiarato: "Questo fenomeno è chiamato ‘palla di fuoco’ e per definizione, rappresenta una meteora più luminosa del pianeta Venere”. L'evento si è mostrato così brillante che è stato ripreso anche da una telecamera della NASA installata sulle montagne del New Mexico, a ben 500 chilometri di distanza.